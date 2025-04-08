Malazgirt Ruhuyla 1071 Ünite Kan Bağışı - Son Dakika
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Malazgirt Ruhuyla 1071 Ünite Kan Bağışı

Iğdır'da 'Kanımızla Canımızla Milletimizin Emrindeyiz' kampanyası yoğun ilgi gördü, 1071 ünite hedefleniyor.

08.04.2025 00:46
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Malazgirt ruhu için 1071 ünite kan bağışına yoğun ilgi

IĞDIR - Iğdır Valiliği öncülüğünde başlatılan 'Kanımızla Canımızla Milletimizin Emrindeyiz" kan kampanyası yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek Iğdır'da tek seferde en fazla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan'ın talimatlarıyla 'Kanımızla Canımızla Milletimizin Emrindeyiz" sloganıyla düzenlenen kampanya, Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi esas alınarak 1071 ünite kan kampanyası düzenlendi. Zübeyde Hanım Bulvarı başta olmak üzere şehrin farklı noktalarından kurulan kan bağış merkezlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruklar oluştu. Kampanya İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirildi. Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları da kampanyaya destek verdi. 5 gün boyunca kan bağışı saat 07.00'de başlayacak ve akşam 20.00'ye kadar devam edecek. Kan bağışında 1071 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor. Iğdır Valisi Ercan Turan kan bağışını tüm kurumlarla ile birlikte yaptıklarını söyleyerek; "Ramazan ayını bitirilmesiyle birlikte kan stoklarında doğal olarak bir azalma olduğunun ifade ederek, "Ramazan sonrası Iğdırlı hemşerilerimizin de kan bağışı yapılması konusunda yoğun bir talebi oldu. Bizlerde bu talepler doğrultusunda tüm kurumlarımızı topladık. Emniyetimiz, Jandarmamız, Diyanetimiz, Milli Eğitimimiz, Tüm kurumlarımızla beraber böyle bir karar aldık. katılımın çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah gördüğünüz gibi 28 koltuğumuz var ekiplerimiz ve kamu görevlilerimizde alanda yardım için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hedefimiz inşallah bir defada 1071 rakamını bulmak ama bu etkinliğimiz 4-5 gün sürüyor. Geçen haftadan beri bu etkinliğimiz sürmekte. Iğdırlı hemşerilerimiz kan bağışında çok duyarlılar. Gördüğünüz gibi kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz diyoruz. Bu konuda her bir ferdimiz ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Tüm bu farkındalık ve hassasiyetlerinden dolayı katkıda bulunan tüm diğer arkadaşlarıma toplumumuzun değerli temsilcilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Iğdır Valiliği, Malazgirt, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malazgirt Ruhuyla 1071 Ünite Kan Bağışı - Son Dakika

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