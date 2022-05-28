Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: "Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz"

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Çimendere Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti. Her yıl derede balık ölümlerinin yaşandığını söyleyen Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, "Geçen sene yaşanan aynı durumu bu sene yine devam ediyor. Biz bunlarla tarım arazisi suluyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz, sütünü, peynirini yiyoruz. Biz köylü olarak bu konuda çok rahatsızız. Kokudan duramıyoruz" dedi.

Malkara'nın Çimendere köyünden geçip Çokal Barajı'na dökülen, mahalle ile aynı adı taşıyan derede son günlerde yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Her yıl aynı durumla karşılaşan köylüler, yetkililerin sadece numune aldığını derenin kirlenmesini önlemek için bir şey yapmadığını ileri sürdü.

'KOKUDAN DURAMIYORUZ'

Kirliliğin çevredeki fabrikalardan kaynaklandığını iddia eden Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, "Geçen sene yaşanan aynı durumu bu sene yine devam ediyor. Köyümüzün deresi bir fabrikadan dolayı yeniden kapkara akmaktadır. Balıklar ölmeye devam ediyor. Fakat gelen yetkililer geliyor, numune alıp gidiyor, hiçbir sonuca varılamadı. Yani balık ölümlerini geçtik biz bunlarla tarım arazisi suluyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz, sütünü, peynirini yiyoruz. Hadi onu da geçelim. Şarköy'e, Gelibolu'ya Çokal Barajı'na buradan su gidiyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Yani yetkililer geliyor, numune alıp gidiyor. Biz köylü olarak bu konuda çok rahatsızız. Kokudan duramıyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

'İÇİN KAN AĞLIYOR'

Balık ölümlerine tepki gösteren bir mahalle sakini ise, "Balıklar can çekişiyor suyun üstünde, böyle bir terbiyesizlik olmaz. Yeterin ya yeterin. Biz ne yapacağız kime müracaat edeceğiz bilmiyoruz. Devlet bizim arkamızda yok. Şurada 3-4 köyün deresini bir fabrika batırıyor. Böyle bir şey var mı? Ağlıyorum, ağlıyorum, içim kan ağlıyor. Ben burada balık tutsam bana hemen cezayı yapıştırırsınız. Belgen yok dersiniz, tutamazsınız dersiniz. Ayıp ya şu balıklara bakın" diye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*Derede yaşanan balık ölümleri

*Bir köylünün ölen balıkları göstermesi

Çimendere Muhtarı Tolga Güngör