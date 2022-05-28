Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: "Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: "Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz"

28.05.2022 18:11

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Çimendere Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti. Her yıl derede balık ölümlerinin yaşandığını söyleyen Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, “Geçen sene yaşanan aynı durumu bu sene yine devam ediyor. Biz bunlarla tarım arazisi suluyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz, sütünü, peynirini yiyoruz. Biz köylü olarak bu konuda çok rahatsızız. Kokudan duramıyoruz” dedi.

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Çimendere Deresi'nde yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti. Her yıl derede balık ölümlerinin yaşandığını söyleyen Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, "Geçen sene yaşanan aynı durumu bu sene yine devam ediyor. Biz bunlarla tarım arazisi suluyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz, sütünü, peynirini yiyoruz. Biz köylü olarak bu konuda çok rahatsızız. Kokudan duramıyoruz" dedi.

Malkara'nın Çimendere köyünden geçip Çokal Barajı'na dökülen, mahalle ile aynı adı taşıyan derede son günlerde yaşanan balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Her yıl aynı durumla karşılaşan köylüler, yetkililerin sadece numune aldığını derenin kirlenmesini önlemek için bir şey yapmadığını ileri sürdü.

'KOKUDAN DURAMIYORUZ'

Kirliliğin çevredeki fabrikalardan kaynaklandığını iddia eden Çimendere Muhtarı Tolga Güngör, "Geçen sene yaşanan aynı durumu bu sene yine devam ediyor. Köyümüzün deresi bir fabrikadan dolayı yeniden kapkara akmaktadır. Balıklar ölmeye devam ediyor. Fakat gelen yetkililer geliyor, numune alıp gidiyor, hiçbir sonuca varılamadı. Yani balık ölümlerini geçtik biz bunlarla tarım arazisi suluyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz, sütünü, peynirini yiyoruz. Hadi onu da geçelim. Şarköy'e, Gelibolu'ya Çokal Barajı'na buradan su gidiyor. Sesimizi duyuramıyoruz. Yani yetkililer geliyor, numune alıp gidiyor. Biz köylü olarak bu konuda çok rahatsızız. Kokudan duramıyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

'İÇİN KAN AĞLIYOR'

Balık ölümlerine tepki gösteren bir mahalle sakini ise, "Balıklar can çekişiyor suyun üstünde, böyle bir terbiyesizlik olmaz. Yeterin ya yeterin. Biz ne yapacağız kime müracaat edeceğiz bilmiyoruz. Devlet bizim arkamızda yok. Şurada 3-4 köyün deresini bir fabrika batırıyor. Böyle bir şey var mı? Ağlıyorum, ağlıyorum, içim kan ağlıyor. Ben burada balık tutsam bana hemen cezayı yapıştırırsınız. Belgen yok dersiniz, tutamazsınız dersiniz. Ayıp ya şu balıklara bakın" diye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*Derede yaşanan balık ölümleri

*Bir köylünün ölen balıkları göstermesi

Çimendere Muhtarı Tolga Güngör

Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz
Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz
Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz
Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz

YORUMLAR
500
Polis memuru Furkan Çiçek, Kick Boks Dünya Kupası'nda 3. oldu Polis memuru Furkan Çiçek, Kick Boks Dünya Kupası'nda 3. oldu Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Kaynak: ANKA

Tekirdağ, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: 'Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Malkara Çimendere'de Balık Ölümleri Köylüleri Tedirgin Etti: "Dereden Arazilerimizi Hayvanlarımızı Suluyor, Sütünü Peynirini Yiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement