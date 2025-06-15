Mantar Toplayan Adamın Tilki Arkadaşı

Mantar toplamaya çıktı, tilkiyle dost oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de doğada mantar toplamaya çıkan Mehmet Güvendi, karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostane diyalog, samimi ve sıra dışı karşılaşma izleyenlerin gönlünü fethetti.

Daha önce bulduğu rekor büyüklük ve ağırlıktaki mantarlarla bilinen Mehmet Güvendi, geçtiğimiz günlerde mantar toplamak üzere çıktığı Dörtkonak köyü kırsalında beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

Mantar ararken doğada yalnız olmadığını fark eden Güvendi, bir tilkinin uzun süre kendisini takip ettiğini görünce cep telefonuna sarıldı.

Tilkinin mesafesini koruması ama aynı zamanda da samimiyet göstermesi videolara yansırken, Güvendi'nin tilkiyle yaptığı samimi konuşmalar dikkat çekti.

Videoda tilkinin insan varlığına alışkın olduğu ve zaman zaman oynamak ister gibi davranışlar sergilediği gözlemlendi.

Videolarda Güvendi'nin "gel oğlum bana", "gelsene, "neredesin sen", "hadi gel gidelim", "gel bu çantamı götür de gidelim haydi", "bak küserim sana", "haydi ben gidiyorum sen de gel" ve "Sen bizimle gezmeye mi geldin?" ifadeleri dikkat çekerken, Güvendi, o anları şu sözlerle anlattı: "Dörtkonak köyü kırsalında mantar toplamaya gittiğimde karşılaştım tilkiyle. Epey zaman peşimden geldi. Ben dinlenirken o da dinlendi. Beraber yürüdük. Ara ara oynamak istedi benimle ama 1-2 metreden fazla da yaklaşmadı."