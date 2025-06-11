Mardin\'de Çalılık Alanda Yangın

Mardin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, 8 Mart Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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