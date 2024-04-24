Mardin'de Çiftçilerden Gübre Torbası Talebi - Son Dakika
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Mardin'de Çiftçilerden Gübre Torbası Talebi

Mardin\'de Çiftçilerden Gübre Torbası Talebi

Mardin'de mısır ekimi yapan çiftçiler, gübre torbalarının kilogramını düşürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Çiftçiler, sırtlarında taşıdıkları 50 kilogramlık gübre torbalarının ağırlığının azaltılmasının işlerini kolaylaştıracağını belirtti.

24.04.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
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Mardin'de mısır ekimine başlayan çiftçiler, gübre torbasının kilogramını düşürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Mısır, buğday ve arpa için kullanılan 50 kilogramlık gübre torbalarını sırtında taşıyan çiftçiler, gübre torbalarını mibzere dökmek için büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Yüzlerce torbayı sırtında ve omuzlarında taşıdıklarını belirten çiftçiler, gübre torbasının kilogramını düşürülmesinin işlerini kolaylaştıracağını söyledi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır ekimini yapan çiftçi Şaban Acar, "Mısır ekimine başladık. 200 dönüm mısır ekimi için 200 torba gübre aldık. Hepsini sırtımda taşıyarak römorka yükledim. Tarlaya geldikten sonra tekrar hepsini sırtımda taşıyarak mibzere döktüm. Her bir torbanın ağırlığı 50 kilogramdır. Makina olmadığı için sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. 50 kilogram çok ağır bir yüktür. Bu nedenle birçok çiftçi kardeşimizde bel fıtığı çıktı. Gübre torbasının maksimum 25 kilogram olması gerekiyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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