Mardin'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de çıkan ev yangını söndürüldü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.