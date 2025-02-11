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Mardin'de kar yağışı başladı

MARDİN - Mardin Artuklu ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Özellikle kırsal alanlarda ve dağlık bölgelerde yoğunlaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Arkadaşlarıyla beraber fotoğraf çekmek isteyen Mahmut Adsay, "Her kar yağdığında Mardin'de güzel görüntüler oluşuyor. Buraya hem eğlenmek için hem de görsel şöleni izlemek için geldik" dedi.

Çocukların ve vatandaşların eğlenerek karşıladığı kar yağışı, görsel olarak da güzel görüntüler oluşturdu.