Mardin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mardin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

Kızıltepe'de devrilen tırda sürücü ağır yaralandı, sağlık ekipleri ihbarla olay yerine sevk edildi.

29.04.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın devrildiği kazada yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen tır, Kızıltepe İpekyolu Derik Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, İtfaiye, 3-sayfa, Olaylar, Mardin, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder’den haber var 15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Mayıs ayında kar sürprizi Görenler şaşkınlığını gizleyemedi Mayıs ayında kar sürprizi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Togg’un sedan modelinin içi görüntülendi Togg'un sedan modelinin içi görüntülendi
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti
Borç yüzünden tartıştığı kayınvalidesini öldürdü Borç yüzünden tartıştığı kayınvalidesini öldürdü
Canlı yayında sunucuyu ağlatan ses kaydı: Konuşamayacağım Canlı yayında sunucuyu ağlatan ses kaydı: Konuşamayacağım
Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı Hastaneden kahreden açıklama Devlet hastanesindeki cinsel istismar böyle ortaya çıktı! Hastaneden kahreden açıklama
Arda Güler ünlü dizideki repliği paylaştı Arda Güler ünlü dizideki repliği paylaştı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırıda istenen ceza belli oldu Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda istenen ceza belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 09:47:09. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.