Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın devrildiği kazada yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen tır, Kızıltepe İpekyolu Derik Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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