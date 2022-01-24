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Marmaris 1 Nisan'a odaklandı - Son Dakika

Marmaris 1 Nisan'a odaklandı

24.01.2022 15:29
Marmaris 1 Nisan'a odaklandı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede turizm sezonunun 1 Nisan itibariyle başlayacağını açıkladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede turizm sezonunun 1 Nisan itibariyle başlayacağını açıkladı. Turistik işletmelerin bütün hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlaması ricasında bulunan Oktay, belediyenin de çalışmalarını bu tarihe kadar bitireceklerini söyledi.

Pandemi ve ardından geçen yaz yaşanan yangın nedeniyle Marmaris turizmi oldukça zor bir dönem yaşamıştı. Düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki sezona dair açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay umutlu konuştu.

Marmaris'in ana pazarı olan İngiltere'den güzel haberler geldiğini ifade eden Oktay, "Marmaris olarak zor günler yaşadık. Artık zor günleri geride bıraktık demek istiyoruz. Gelen haberler gayet olumlu. Şöyle ki 1 Nisan itibari ile İngiltere'den uçuşlar başlıyor. Son gelen rakamlara göre 1 Nisan - 1 Kasım aralığında Dalaman Havalimanı'na programlanan toplam uçak koltuk sayısı 1 milyon 250 bin sayılarında. Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerle birlikte değerlendirdiğimizde çok çok büyük bir olumsuzluk yaşamazsak 1 milyon 800 bin civarında turist bekliyoruz. Bu, bugüne kadar ki en yüksek rakam" açıklamasını yaptı.

"Güzel bir sezon bizleri bekliyor" diyen Oktay tüm işletmelere de hazırlıklarını 1 Nisan'a kadar bitirme çağrısında bulundu. Oktay, "1 Nisan'a kadar tüm hazırlıklarını tamamlasınlar. Misafirlerimiz geldiğinde kötü bir görüntü vermeyelim. İşletmelere bu konuda birer mektup da göndereceğiz; tüm çalışmalarını en geç 1 Nisan'a kadar tamamlamalarını rica ediyorum. Bizler de belediye olarak diğer kurumlarla birlikte ana merkezlerde bütün hazırlıklarımızı, altyapımızı tamamlamış olacağız. Derin yaralar aldık ancak bunların üstesinden hep birlikte geleceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris 1 Nisan'a odaklandı
Marmaris 1 Nisan'a odaklandı

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Mehmet Oktay, Marmaris, Turizm, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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