Marmaris bayrama hazır - Son Dakika
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Marmaris bayrama hazır

29.04.2022 16:26
Marmaris bayrama hazır

Marmaris Belediyesi'nin tüm birimleri, 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan ilçede çalışmalarını tamamladı.

Marmaris Belediyesi'nin tüm birimleri, 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan ilçede çalışmalarını tamamladı. Turizm sezonunun da başladığı Marmaris'te bayramda yoğunluk beklendiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Hem Marmaris sakinlerinin hem de tatile gelen vatandaşların huzur ve güven içinde, rahat bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkları sürdüren Marmaris Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca teyakkuzda olacak.

Bayram hazırlığına günler öncesinden başlayan Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler, Destek ekipler ilçe genelinde temizlik, yeşil alan peyzajı, ağaç budaması, kent mobilyaları ve aydınlatma direklerinin tamiri, dere ve kanalların temizliği gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Ramazan ayı boyunca denetimlerini sıklaştıran Zabıta müdürlüğü de bayram öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Turizm sezonunun da başladığı Marmaris'te bayramda daha da fazla turist beklendiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, "Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris, yeni sezona hazır. Ekiplerimiz birçok noktada çalışmalarını tamamladı. İlçe merkezi, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Hisarönü, Orhaniye, Turgut mahallelerinde bulunan plajlar sezon öncesi hazır hale getirildi. Ücretsiz halk plajlarına kum serildi, ücretsiz şemsiyeler yerleştirildi, güvenlik için şamandıralar döşendi ve cankurtaran ekiplerimiz de göreve başladı. Bayram tatili boyunca da tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak. Hem hemşehrilerimiz hem de gelecek olan misafirlerimiz gönül rahatlığıyla bayram geçirecek" diye konuştu.

Bayram boyunca Fen, Destek, Park ve Bahçeler ekipleri 5 gün boyunca nöbetçi sistemiyle çalışırken; Temizlik ve Zabıta müdürlüğü ekipleri de vardiya halinde 7/24 görev başında olacak. Vatandaşlar bayram boyunca bir olumsuzluk durumunda 153, 0 252 412 10 05 ve 0 850 888 48 48 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabilecek. - MUĞLA

Marmaris bayrama hazır
Marmaris bayrama hazır
Marmaris bayrama hazır
Marmaris bayrama hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris bayrama hazır - Son Dakika


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