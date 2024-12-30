Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Yeni Yıl Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'den Yeni Yıl Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2025 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yıl kutlama mesajı yayımladı. Mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, 2024 yılındaki çabalarını ve gelecekteki projelerini anlattı.

30.12.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak "2025 yılının dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm halkımızın yeni yılınızı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 2025'in sağlıklı, huzurlu ve umut dolu bir yıl olması temennisinde bulunan Başkan Ünlü; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Acar Ünlü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevinçlerini ve üzüntülerini hep birlikte paylaştığımız 2024 yılını geride bırakarak, yeni umutlar ve daha aydınlık bir gelecek dileğiyle 2025 yılına giriyoruz. Geride bıraktığımız yılda, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için büyük bir çaba gösterdik. Marmaris'te yaşam standartlarını yükseltmek ve günlük hayatta karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak için projelerimizi öncelikli ihtiyaçlara göre hayata geçirdik. Çalışmalarımızı planlarken mahallelerimizdeki sorunları birinci ağızdan dinleyip ortak çözümler üretmek amacıyla vatandaşlarımızla sürekli olarak bir araya geldik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Yeni yılda da halkımızın yaşam kalitesini ve kentimizin kültürel zenginliklerini artırmak için açıklık, şeffaflık ve verimlilik ilkeleriyle ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle toplumsal barış, demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu yeni bir yıl temennisiyle 2025 yılının dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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