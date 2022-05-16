Marmaris Belediyesi'nden Maksim Dere Yatağında Kapsamlı Çalışma - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi'nden Maksim Dere Yatağında Kapsamlı Çalışma

16.05.2022 15:54
Marmaris Belediyesi'nden Maksim Dere Yatağında Kapsamlı Çalışma

Marmaris Belediyesi ekipleri, Çıldır Mahallesi’nde Maksim Deresi olarak bilinen derede kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Çıldır Mahallesi'nde Maksim Deresi olarak bilinen derede kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ ekipleriyle birlikte dere yataklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. MUSKİ'nin ekipman desteği verdiği çalışma kapsamında vinç yardımıyla dere içine indirilen bir kepçe ve özel aparatlı bir araç, yağışların azalmasıyla birlikte biriken yosun ve balçık gibi pislikleri temizledi.

Öte yandan, kış aylarında yağmur sularıyla sürüklenerek dere tabanında biriken kumlar da toplandı. Böylece denize ulaşamayan suyun yarattığı koku ve sivrisinek oluşumu engellenirken, derede yaşayan canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için denize ulaşmaları sağlandı.

"ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Çalışmaların yapılan program dahilinde tüm derelerde devam edeceğini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Temiz ve çevre sorunlarından arınmış bir Marmaris için personellerimiz görevinin başında. Dere yataklarında gerçekleştirdiğimiz çalışmayla hem kötü görüntünün hem de sivrisinek oluşumunun önüne geçiyoruz. Derelere atılan çöpleri de bertaraf ederek, denize ulaşmalarını engelliyoruz" açıklaması yaptı.

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Kaynak: ANKA

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