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Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği - Son Dakika

Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği

15.02.2022 13:07
Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği

Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Marmaris Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar doyasıya eğlenirken bir de evlenme teklifine şahit oldu. Yarışmalar, dans gösterileri ve Dj performanslarının sergilendiği etkinlikte sahneye çıkan bir genç, sevilisine evlenme teklif etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliklerde DJ Muzo, The Oz Band ve Zaya Dans Akademisi sahne aldı. Kırmızı gül ve balon dağıtılan alanda 7'den 70'e herkes eğlencenin tadını çıkardı. Alanı ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da "Marmaris Belediyesi olarak bu özel günü özel bir etkinlikle kutlamak istedik. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN

Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği
Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği
Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği
Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği
Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi'nden sevgililer günü etkinliği - Son Dakika


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