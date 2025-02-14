Marmaris'te Ağaçlandırma Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te Ağaçlandırma Seferberliği

Geniş Video İzle

Marmaris Gölge Koyu'nda orman yangını sonrası 5 bin fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

14.02.2025 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Gölge Koyu'nda ağaçlandırma çalışması başladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Gölge Koyu'nda geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınında yok olan 5 hektarlık kızılçam ormanı, yeniden yeşeriyor. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

30 Haziran 2024'te karavan kampçıları tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında zarar gören alana, gönüllüler, öğrenciler ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bin kızılçam ve selvi fidanı dikildi. Yangın sonrası Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenen ve fidan dikimine hazır hale getirilen alanda, Hisarönü Orman İşletme Şefi Hayati Aygün Patat fidan dikimi hakkında bilgi vererek elindeki kızılçam fidanının nasıl torbadan çıkarılıp toprağa gömüleceğini anlattı.

Etkinlik kapsamında, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nafia Kutlu adına toplanan 2 bin fidan ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 3 bin fidan doğaya kazandırıldı. Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği'ne bağışlanan fidanlarla oluşturulan hatıra ormanı, doğaya katkı sağlarken aynı zamanda farkındalık oluşturdu. Merhum Nafia Kutlu'nun eşi Mehmet Kutlu, "Eşim adına yapılan bu bağışlardan ve oluşturulan hatıra ormanından dolayı çok gururluyum" dedi. Çocukları Hakan ve Canan Kutlu ise, "Bu fidanlar annemiz adına tüm kanser hastaları için bir farkındalık çalışması oldu. Aynı zamanda oksijen kaynağına dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Devlet Orman alanlarını korumaya devam ediyor

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, ağaçlandırma çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Doğa, hepimizin gelecek nesillere bırakacağı en değerli miras. Toplumda, yanan alanlara otel yapılacağına dair yanlış bir algı var. Bugün burada bir kez daha devletimizin böyle bir şeye izin vermeyeceğini ve ormana verdiği değeri göstermiş oluyoruz" dedi. Konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirilerek etkinlik başladı.

Öğrencilerden çevre bilinci mesajı

Fidan dikim etkinliğine katılan öğrenciler, çevrenin korunmasına dikkat çekerek, "Doğamızı koruduğumuz bilinsin istiyoruz. Ateş yaktıktan sonra söndürüldüğünden emin olmadan yanından ayrılmayalım, yerlere çöp atmayalım" diyerek sosyal mesaj verdi. Etkinliğe katılan yetişkinler ise doğanın önemine vurgu yaparak, Sevgililer Günü'nde böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, etkinliğe katılan gönüllülere ve öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunarak teşekkürlerini iletti. Ağaçlandırma çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, Marmaris, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Ağaçlandırma Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:48 İstanbul’da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
19:45 TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı TFF, sahadan çekilen takımın cezasını ağırlaştırdı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
04:25 Sakarya’da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:47 Trump, ABD’nin yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin yeni düşmanını açıkladı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
01:27 Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat’a kadar uzatıldı Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
01:18 Galatasaray, Avrupa’da 5 maçtır kazanamıyor Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 20:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Ağaçlandırma Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.