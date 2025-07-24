Marmaris\'te Güvercinlere Duyarlı Yardım

Yaz kış demeden Marmaris Halk Plajı'nı mesken tutan güvercinler, yalnızca sahilin değil, duyarlı vatandaşların da ilgi odağı. Her gün aynı saatlerde plaja gelen vatandaşlar, kuşları yalnızca beslemekle kalmıyor, aynı zamanda onlara bakım da yapıyor.

Marmaris Halk plajında buğday ve ekmek kırıntısı atarak beslenilen, özellikle ayaklarına dolanan misina, ip, tel ya da kanatlarına yapışan teneke kutusu kalıntıları ve sakız gibi maddeler güvercinlerin hem uçmasını hem de yürümesini zorlaştırıyor. Duyarlı ilçe sakinleri ise bu durum karşısında duyarsız kalmayarak yaralı veya zorlanan kuşlara yardım eli uzatıyor.

"Onlar bizim plajımızın en güzel süsleri" diyen vatandaşlar, "Kimisinin ayağına misina dolanmış, kimisinin kanadı yapışmış, yürüyemeyen ya da uçamayanları tespit edip elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu sahili sadece insanlar değil, bu canlar da paylaşıyor" diyerek herkesi doğaya ve hayvanlara karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor. - MUĞLA