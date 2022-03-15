Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi - Son Dakika
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Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi

15.03.2022 14:59

Mart karı fındık üreticisini endişelendirdiGİRESUN Giresun ve Ordu illerinde sahil, orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bahçeleri beyaz örtüyle kaplanan fındık üreticileri, zirai don yaşanmasından endişe ediyor.

Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi

GİRESUN Giresun ve Ordu illerinde sahil, orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bahçeleri beyaz örtüyle kaplanan fındık üreticileri, zirai don yaşanmasından endişe ediyor. Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, üreticileri asıl tehlikenin önümüzdeki bir kaç günde beklediğini söyledi.

Meteorolojinin soğuk hava uyarısının ardından önceki gün başlayan kar yağışı, Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olurken, fındık yetiştirilen Giresun ve Ordu'da çiçek açan fındık dalları kar altında kaldı. Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, fındığın kar altındayken bir risk taşımadığını ancak kar erimeye başladıktan sonra hava sıcaklıklarının düşmesiyle asıl tehlikenin meydana geleceğini belirtti. Gün "Giresun'da kar yağışı günlerdir devam ediyor, dün gece de yoğun kar yağışı oldu. Giresun'un yüksek kesimlerinde sıcaklıklar -1 ila -3'leri gördü ancak fındık dalları kar altında ısısını koruyabiliyor bu yüzden şimdilik risk görünmüyor" dedi.

"Fındık için önümüzdeki günler riskli"

Zirai don tehlikesinin önümüzdeki birkaç gün riskli göründüğünü belirten Gün, "Fındık dallarının üstüne kar olduğu için ısısını koruyor kar erimeye başlayınca tehlikede başlıyor. Fındıkta döllenme de gerçekleştiği için, döllenmenin olduğu yerde -7 derece soğukluk sorun oluşturuyor. Şuan fındıklar yaprak açmaya başladı. Güneş açtıktan bir kaç gün sonra karanfillerden yarısını keserek karanfillerin içine bakacağız. Şuan don olup olmadığını tam manasıyla söyleyemeyiz. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyrediyor. Normalde sıfırın üstüne seyretmesi lazım ama maalesef ki sıfırın altında seyrediyor. Yağlı palaz fındıklar için don riski yüksek. Ziraat mühendisleri olarak bizler bahçede gözlem yapmaya devam ediyoruz. Bahçede kar olduğu sürece risk yok. Kar eridikten sonra, güneş açar ve gecede dona çekerse tehlike oluşuyor. Önümüzdeki hafta perşembe, cuma, cumartesi günleri riskli gözüküyor "diye konuştu.

Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi
Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi
Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mart karı fındık üreticisini endişelendirdi - Son Dakika


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