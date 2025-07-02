Martı Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanatlarına olta misinası dolanan martı, dalgıç polislerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Rumeli İskelesi açıklarında çırpınan bir martıyı fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri, botla olay yerine ulaştı. Denizde çırpınan martının yanına yaklaşan dalgıç polisler, kuşu dikkatlice bota aldı. Yapılan kontrolde martının kanadına olta misinası dolandığı görüldü. Dalgıçlar, misinayı çıkararak martıyı yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.

Yaşanan kurtarma anları cep telefonuyla görüntülendi. - TEKİRDAĞ