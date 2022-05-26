Mayıs çiçekleri görsel sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mayıs çiçekleri görsel sunuyor

26.05.2022 16:09
Mayıs çiçekleri görsel sunuyor

Erzurum'un Aşkale ilçesi Hatuncuk Köyü mevkiinde mayıs çiçekleri görsel sunum yapıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Hatuncuk Köyü mevkiinde mayıs çiçekleri görsel sunum yapıyor.

Uzun ve yoğun geçen kış aylarının ardından baharın iyice hissedildiği günlerde Hatuncuk köyüne ait olan sınarlar içerisinde bulunan çayırlık alanlarda mayıs çiçekleri görüntüleri ile mest ediyor.

İlçeden yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan köydeki çayırlık alanlarda her yıl bu zamanlarda açan Mayıs Çiçekleri doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. - ERZURUM

Mayıs çiçekleri görsel sunuyor
Mayıs çiçekleri görsel sunuyor

YORUMLAR
500
Profesyonel hayatın en'leri gençler ve aileler ile buluştu Profesyonel hayatın en'leri gençler ve aileler ile buluştu
Kaynak: İHA

Erzurum, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mayıs çiçekleri görsel sunuyor - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: Mayıs çiçekleri görsel sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement