"Mayıs Yedisi"ne yağmur engeli - Son Dakika
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"Mayıs Yedisi"ne yağmur engeli

20.05.2022 12:13
"Mayıs Yedisi"ne yağmur engeli

Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel olarak kutlanan "Mayıs Yedisi" hava muhalefeti engeline takıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel olarak kutlanan "Mayıs Yedisi" hava muhalefeti engeline takıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, vatandaşların sahile gelmesine engel oldu. Az sayıda kişi sahile gelerek geleneği yerine getirmeye çalıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle bu yıl fazla ilgi olmadığını belirten Okan Karaca isimli vatandaş, "Her yıl müthiş bir kalabalık olurdu fakat bu yıl yağmur engel oldu. Mayıs Yedisi'nin bize göre çok önemli bir özelliği yok ama gelenek olarak kutlarız" şeklinde konuştu.

Havanın yağmurlu olması nedeniyle tezgah açamayan satıcılar ise üzüntülü bir şekilde Fatsa'dan ayrıldılar. - ORDU

Mayıs Yedisi ne yağmur engeli
Mayıs Yedisi ne yağmur engeli
Mayıs Yedisi ne yağmur engeli

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Ordu'da Dünya Arı Günü kutlandı Ordu'da Dünya Arı Günü kutlandı Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu oldu Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu oldu
Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, Mayıs, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Mayıs Yedisi'ne yağmur engeli - Son Dakika


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