Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı

29.04.2022 14:18

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attıÇORUM Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı

ÇORUM Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çorum'un Mecitözü ilçesi Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. İsimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan C.K. ve eşi Ş. K., durumu fark edince kendilerini dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift ahırda bulunan hayvanlarını da dışarı çıkardı. Yangın Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen C.K. ve Ş.K. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı
Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı
Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı
Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı
Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı
Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Mecitözü'nde yangına uykuda yakalanan çift kendilerini dışarı zor attı - Son Dakika


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