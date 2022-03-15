Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı

15.03.2022 11:10
Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı

Derince'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programları kapsamında program düzenlendi.

Derince'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programları kapsamında program düzenlendi.

Fatih Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa; Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" oratoryosunun da sahnelendiği program, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin de takdim edildiği program, katılımcıların sergiyi gezmesi ile sona erdi. - KOCAELİ

Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı
Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı
Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı - Son Dakika


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