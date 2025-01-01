Melikgazi Belediyesi'nde Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nde Sıfır Atık Eğitimi

Melikgazi Belediyesi\'nde Sıfır Atık Eğitimi

Melikgazi Belediyesi, sıfır atık konusunda bilinçlendirme amacıyla personeline eğitim vererek, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının önemini vurguladı. Belediye Başkanı Palancıoğlu, çevre bilinci artırarak gelecek nesillere daha temiz bir çevre emanet etmeyi hedeflediklerini belirtti.

01.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:01
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Sıfır atık konusunda başarılı ve örnek çalışmaları ile referans olan Melikgazi Belediyesi'nde, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için belediye personeline yönelik sıfır atık eğitimi verildi.

Atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının çevre için önemli olduğuna değinen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ham madde ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun en az seviyeye indirilmesi, oluşan atıkların tekrar doğaya kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sıfır atık projesi kapsamında belediye personelimize sıfır atık projesinin evlerinde, sosyal hayatlarında, çalışma alanlarında nasıl uygulanması gerektiği konusunda eğitim verildi. Melikgazi olarak 'sıfır atık' projemiz çerçevesinde birçok farklı çalışmaya imza attık. Ayrıca Melikgazi Belediyemizin sıfır atık projeleri çalışma arkadaşlarımızla paylaşıldı. Melikgazi Belediyemiz temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları için geri dönüşüme önem veriyor. Çevre bilincini artırmaya yönelik olarak başlatılan sıfır atık projesi, vatandaşların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını teşvik eden önemli bir adımdır. Atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması çevremiz için çok önemli. Çünkü sıfır atık çevreyi koruma noktasında bir tercih değil zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir ilçe için geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisimiz bir okul gibi ilgili kurumlar, öğrenciler ve vatandaşları bilgilendiriyor ve farkındalık oluşturuyor. Belediye olarak yüksek katlı binalar başta olmak üzere zincir marketler ve iş yerlerinden geri dönüşüm poşetlerini rutin olarak topluyoruz. Günlük yaklaşık 35 ton malzeme geri dönüşüm tesisimizde başarıyla ayrıştırılıyor. Kurum içi eğitimlerimizle farklı konularda personelimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nde Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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