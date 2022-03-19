Melikgazi'de ağaçlar budanıyor - Son Dakika
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Melikgazi'de ağaçlar budanıyor

19.03.2022 10:45
Melikgazi'de ağaçlar budanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bitkilerin daha sağlıklı ve düzenli şekilde büyümesi için belediye ekiplerinin parklarda, cadde ve sokaklardaki ağaçları budadığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bitkilerin daha sağlıklı ve düzenli şekilde büyümesi için belediye ekiplerinin parklarda, cadde ve sokaklardaki ağaçları budadığını söyledi.

Budanan ağaçların daha iyi gelişim sağladığına dikkat çeken Başkan Dr. Palancıoğlu; "Yapılan budama çalışması ile ağaçların kök ve gövde kalınlığının daha iyi gelişmesi sağlanırken, ağacın ömrünün daha uzun olması ve ağacın kendini yenilemesi sağlanıyor. Ağaçların dinlenme dönemi olarak adlandırılan kış aylarında yapılan budama çalışmalarının bitkilerin daha sağlıklı ve düzenli şekilde yeniden yeşerip filizlenmesini sağlıyor. Ayrıca kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların kuruyan dallarını keserek yaza hazırlanmalarını da sağlıyoruz. Budadığımız dalları da dönüştürerek tekrar doğaya kazandırıyoruz. Budanan dallardan elde ettiğimiz kompostu ekiplerimiz, çim, çiçek, fidan ve ağaç dikiminde kullandıkları toprağa karıştırıyor. Yani, sürdürülebilir çevre anlayışı ile doğal gübre kullanmış oluyoruz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'de ağaçlar budanıyor
Melikgazi'de ağaçlar budanıyor

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Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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