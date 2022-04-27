Melikgazi'de arıcılık kursu başlıyor - Son Dakika
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Melikgazi'de arıcılık kursu başlıyor

27.04.2022 00:58
Melikgazi'de arıcılık kursu başlıyor

Melikgazi Belediyesi, arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Arıcılık Kursu başlatıyor.

Melikgazi Belediyesi, arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Arıcılık Kursu başlatıyor.

Şirintepe Sosyal Tesisleri'nde Perşembe ve Cuma günleri 17.30'da düzenlenecek Arıcılık Kursu hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Günümüzde yoğun ilgi gören mesleklerden biri olarak karşımıza çıkan Arıcılık Kursu ile vatandaşlarımız için kolay iş ve kazanç imkanı sağlamayı amaçlamaktayız. Kursumuza katılmak isteyenleri bekleriz. Arıcılık, yoğun ilgi görmesi ve toprağa bağımlı olmaması nedeniyle başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından yapılabilen tarımsal bir faaliyettir. Arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak istiyoruz. İlçemizde tarım ve hayvancılığı özendiren çalışmalar yapıyor, çiftçilerimize tohumlar dağıtıyoruz. Arıcılık kursunda kursiyerlere 72 saat eğitim ile MEB onaylı sertifika da verilecektir. Kurs boyunca Türkiye'de arıcılık, teknik arıcılık için gerekli koşullar, önemli nektar ve polen kaynakları, arı ürünleri, bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, koloni yönetimi, bal arısı hastalık ve zararlıları, bal arısı kolonilerinde stres faktörleri ve alınabilecek önlemler gibi konularda bilgi verilecek. Kurstan vatandaşlarımız ücretsiz yararlanabilecek. Bilgi için 2521681 nolu numarayı arayabilirsiniz. Kısa bir sürede çok şey vermeye çalışacağız" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de arıcılık kursu başlıyor - Son Dakika


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