Memurlar için kira desteği ve tazminat talebi

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Güleç, yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele sürecinde tasarrufun memurlar ve emekliler üzerinden yapılmaması gerektiğini ifade etti.

DES Teşkilatlanma Sekreteri Güleç, "Büyükşehirlerde artan kira maliyetleri kamu çalışanı ve emeklileri bir hayli zorlayıcı duruma gelmiştir. Büyükşehir tazminatı ile zorunlu hizmet bölgelerinin teşvik edilmesi sorunun çözümü adına elzemdir" dedi.

Büyükşehir tazminatı elzem

Görev yapmakta olan memurların ve emeklilerin artan ekonomik sorunlar ve enflasyon karşısında ezildiğini ifade eden Başkan Güleç, enflasyonla mücadele sürecinde tasarrufun memurlar ve emekliler üzerinden yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Başkan Güleç konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı; "Toplumun genelinde olduğu üzere memurlarımız ve emeklilerimiz artan ekonomik sorunlar karşısında ciddi anlamda zorlanmaktadır. Kira artışları son birkaç yıldır anormal bir artış göstermektedir. Bilhassa büyükşehirlerimizde ve kıyı illerimizde bir evin kira bedeli 30 bin TL sınırını aşmış durumdadır. Bu sebeple lojman imkanından faydalanamayan memurlarımıza 15 bin TL kira desteği verilmesi elzemdir. Ayrıca büyükşehirde yaşamanın oluşturduğu büyük sorunlara istinaden büyükşehir sınırları dahilinde görev yapmakta olan her bir memura da 5 bin TL büyükşehir tazminatı verilmesi elzemdir.

Zorunlu hizmet bölgelerine teşvik paketi şart

Yaşanan bir başka sorun ise bazı illerimizde ve ilçelerimizde kalıcı öğretmen istihdamının sağlanamamış olduğudur. Öğretmen açığı olan yerlerde bu açığı kapatmak amacıyla ister zorunlu hizmet yükümlülüğü uygulayın ister üç yıl zorunlu çalışma süresi koyarak sözleşmeli öğretmen istihdamı getirmiş olun görüldüğü üzere çözüm sağlanabilmiş değildir. Bu soruna kalıcı çözüm sağlanması isteniyorsa zorunlu hizmete teşvik sağlanmalıdır. Tek kalıcı çözüm bu olacaktır. Zorunlu hizmet bölgesi kapsamında yer alan il ve ilçelerimizde görev yapmakta olup hiçbir tazminat alamayan meslek gruplarının var olduğunu biliyoruz. Örneğin zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan binlerce öğretmenimiz var. Zorunlu hizmeti bittiği halde zorunlu hizmet bölgesinde görev yapmakta olan öğretmenlerimize bulunduğu bölgelerin düzeyine göre aylık 10-20 bin TL arasında destek verilmelidir.

Memur ve emekliye bu kapsamda verilen sözler tutulmalı ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir." - ERZURUM