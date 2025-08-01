Memurlar için yıpranma talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Memurlar için yıpranma talebi

Memurlar için yıpranma talebi
01.08.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuncay Cengiz, askeri ve güvenlik memurlarına 45 gün yıpranma payı talep etti.

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, " Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sivil devlet memurlarına yılda 45 gün olacak şekilde fiili hizmet süresi zammı yani yıpranma verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin düzenlenen eylemde açıklama yaptı. Yetkili konfederasyonun tekliflerinin göstermelik olduğunu iddia Cengiz, "Yetkili konfederasyonun açıkladığı hezeyan dolu teklifleri inceledik. Göstermelik taleplerle oyalama çabalarına şahit olduk. Pazarcı tezgahı gibi panikle hazırlandığını gördük" dedi.

Cengiz, sendikasının yaptığı tekliflere de değinerek, "Toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı 28 Temmuz Pazartesi günü Devlet Memurları Konfederasyonu olarak bu alanda yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla seyyanen zammın taban aylıklara yansıtılması, maaş artışları, aile, çocuk, doğum ve ölüm yardımı, lojman, kritik bölge ve büyükşehir tazminatı, bayram ikramiyesi, 3600 ek gösterge, mülakatların ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, kamu mühendisleri, şefler, müdürler, kariyer uzmanları, avukatlar, sözleşmeli personel gibi genele yönelik görüş ve taleplerimizi basın ve kamuoyuyla paylaşmıştık" diye konuştu.

"MSB, TSK Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı memurlara yıpranma payı talep ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundukları 8'i bakanlık olmak üzere 51 kurumdan oluşan büro bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna yönelik taleplerini paylaşan Cengiz, "Farklı tarihlerde 549 defa düzenleme yapılan ve artık sistemi taşıyamaz hale gelen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun liyakat ve kariyer planlaması ilkelerini önceleyen ve iş güvencesini koruyacak şekilde sil baştan düzenlenmesini ve kanunda savunma ve güvenlik, adalet, dış politika ve diplomasi, gümrük hizmetleri, sosyal güvenlik ve mali hizmetler sınıfının ihtas edilmesini istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sivil devlet memurlarına, Ticaret Bakanlığı'nda görevli gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurlarına, 112 Acil Çağrı Merkezleri ile Göç İdaresi Başkanlığı'nda görevli personele, TÜİK'te görevli ankötörlere yılda 45 gün olacak şekilde fiili hizmet süresi zammı, yani yıpranma verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Cengiz, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli sivil devlet memurlarının atanabileceği uzman, şef, şube müdürü ve daire başkanı kadrolarıyla kariyer uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarının ihtas edilmesini de talep etti. Cengiz, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı taşra teşkilatlarında, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında kurum içinden de atama yapabilecek şekilde kariyer uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarının ihtas edilmesini istiyoruz. Ayrıca İŞKUR Genel Müdürlüğü iş ve meslek danışmanı kadrolarının kariyer mesleği olarak sayılmasını istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nda ateşe yardımcı atamaları ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde adaletin sağlanmasını, yurt dışı sözleşmeli personelin ücretlerinin iyileştirilmesini, sosyal yardımlar kapsamında sıla bileti, eğitim ve kira yardımı verilmesini, ayrıca talep eden sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memurlar için yıpranma talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak

16:31
Tam 10 eksik Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
16:30
Almanya, Ukrayna’ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
16:00
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı İşte ilk ifadesi
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı! İşte ilk ifadesi
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
07:58
Kütahya’da 5 dakikada 4 deprem
Kütahya'da 5 dakikada 4 deprem
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:48
Kanada’da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Kanada'da uçak havaalanı yakınlarına düştü
02:20
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 17:31:11. #7.13#
SON DAKİKA: Memurlar için yıpranma talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.