Memurlara Ek Zam Talebi

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Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, memurların özlük ve ekonomik haklarına ilişkin hükümete çağrıda bulundu. Güney, "Mutlaka ek zam ve refah payı verilmelidir. Yoksa hedeflenen enflasyonun altında kalan zam oranı memur ve memur emeklilerinin enflasyonla baş etmesi mümkün değildir. Diğer yandan memur emeklilerimize yansımayan ilave ek ödemenin mutlaka memur emekli maaşlarına yansıtılması lazım. Bugün emeklilik memurlar için kabus halini aldı" dedi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney Bilecik'te sendika üyeleri ile buluştu. Burada memur ve memur emeklilerinin enflasyon oranı karşında aldıkları zammın eridiğine dikkat çeken Genel Başkan Türkeş Güney ek zam talebinde bulunduğu çağrısında şunları ifade etti:

"Memur sendikacılığının amacı, memurlarımızın özlük haklarını, ekonomik haklarını ilerletmek, İleriye götürmektir. Bunun da yeri sonu tek sayıyla biten tarihlerde kamu işvereni dediğimiz hükümetle üyesi en fazla olan sendikanın 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleriyle tespit ediliyor. Önümüzdeki ağustos ayında da sekizinci dönem toplu sözleşmemiz var. Yedinci dönem toplu sözleşmede Cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet memurları ve memur emeklileri hedeflenen enflasyonun altında mahkum edilmişlerdir. Yani hedeflenen enflasyonun altında bir zam reva görülmüştür. 2025 yılının ilk altı ayı için verilen yüzde 6 zam da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayında erimiştir.

"Mutlaka ek zam ve refah payı verilmelidir"

Diğer yandan 2025 yılında devletimiz vergi resim ve harçlara yani vergi resim mi harçlara uyguladığı zam oranı yüzde 44 arkadaşlar 43.94. Biz diyoruz ki, vergi resim ve harçlarına uygulanan zam oranında hedeflenen enflasyon oranında mutlaka refah payı verilmelidir. Yoksa bu zamla karın doymaz. Bu zamla refah olmaz. Mutlaka ek zam ve refah payı Türkiye Kamu-Sen'in Türk Büro Sen'in temel talebidir. Bunların hayata geçmesi lazım. Aksi halde, 'memurları memur emeklilerini enflasyona ezdirmedik' lafının da bir geçerliliği olmayacaktır. Mutlaka ek zam ve refah payı verilmelidir. Yoksa hedeflenen enflasyonun altında kalan zam oranı memur ve memur emeklilerinin enflasyonla baş etmesi mümkün değildir. Diğer yandan memur emeklilerimize yansımayan ilave ek ödemenin mutlaka memur emekli maaşlarına yansıtılması lazım. Bugün emeklilik memurlar için kabus halini aldı.

"Bunu kabul etmemiz, bunu sineye çekmemiz mümkün değil"

Memur emeklilerimiz 2023 yılında oluşan enflasyonun 5- 6 altında bir zam verdik. Yani memur emeklilerimizin maaşları yüzde 30 ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansımamasından dolayı eridi. Bunu kabul etmemiz, bunu sineye çekmemiz mümkün değil. Diğer yandan söz verilen birinci dereceye girenlere 3600 mutlaka verilmeli. İki yıllık imama, iki yıllık hemşireye 3600 ek gösterge verilirken genel idari hizmetlerde teknik hizmetlerde birçok dört yıllık mezunumuz var, birçok iki yıllık mezunumuz var, verilen sözler var. Mutlaka bunların hayata geçmesi lazım. Diğer yandan 2017 yılında ülkemiz yeni bir yönetim şekline geçti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne. Parlamenter demokratik sistemle sorun olan cumhurbaşkanlığı seçimi, meclis başkanlığı seçimi, hükümetin teşkili, güven alır haline oylaması gibi. Demokratik parlamenter rejiminde sorun olan birçok alan bugün Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte ortadan kalktı.

"Yeni bir kamu personel rejimine ihtiyaç var"

Türkiye Kamu-Sen'in üç gün önce paylaştığı gibi yeni bir kamu personel rejimine ihtiyaç var. Dört tane de temel ilkemiz var. Liyakat; bütün atamalarda görevde yükselmelerde liyakat esas olmalı. Liyakatsizlik devleti çürütür. Diğer yandan ikinci temel ilkemiz devlet memurları, anayasaya ve kanunlara dolayısıyla da devlete sadakatle yükümlü olmalı falanca gruba, falanca gruba sadakat olmamalı. Yoksa 15 Temmuz'ları da yaşamaya devam ederiz. Diğer yandan görevde ve emeklilikte bir refah seviyesi istiyoruz. Diğer yandan devlet memurlarının en önemli sorunlarından bir tanesi barınma sorunu. Bugün yüksek konut fiyatları nedeniyle devlet memurlarının konut sahibi olması mümkün değil. Mutlaka devletimizin sosyal konut projesini destekliyoruz. Memurlar da sosyal konut projesine dahil edilmeli. Yoksa devlet memurları barınma sorunuyla karşı karşıya.

Mutlaka memurumuzun toplu sözleşme masasında sorunları müzakere edilmeli. Bunları çözülmeli. Yetkili sendikanın birinci dereceye 3600'le ilgili attığı bir imza, düzenlediği bir mutabakat var ki memura 3600 verilmesin diye mutabakat yapmışlar. Verilmesin diye imza atmışlar. Memur bunları unutmamalı. Bunları göz önüne almalı."