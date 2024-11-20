Menteşe Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Menteşe Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Menteşe Belediyesi, kadın personeline yönelik 'Kadına Yönelik Şiddet' ve 'Şiddete Karşı Başvuru Mekanizmaları' konularında eğitim programı başlattı. Eğitimler, kadınların haklarını öğrenmeleri ve şiddetle mücadele etmeleri amacıyla gerçekleştiriliyor.

20.11.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
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Menteşe Belediyesi, kadın personeline yönelik "Kadına Yönelik Şiddet" ve "Şiddete Karşı Başvuru Mekanizmaları" konularında eğitim programı başlattı.

Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen eğitimler, belediyede görevli sosyolog ve klinik psikolog tarafından veriliyor. Program kapsamında, kadın personele kadına yönelik şiddet, şiddete karşı haklar, başvuru mekanizmaları, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel konularda bilgiler aktarılıyor. Ayrıca, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi durumlarla mücadelede kullanılan resmi bir uygulama olan KADES hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, belediyenin şiddet ve tacize karşı kurumsal duruşunu hatırlatarak şu ifadelerde bulundu:

"Eylül ayında şiddet ve tacize karşı kararlılığımızı ortaya koymak için 'Şiddete Karşı Tutum Belgesi' imzaladık. Başta belediyemiz olmak üzere, her türlü şiddet, taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans politikasıyla hareket ediyoruz. Bu eğitimlerle, kadın mesai arkadaşlarımızın haklarını öğrenmelerini, şiddetle nasıl mücadele edeceklerini bilmelerini ve bu bilgileri çevreleriyle paylaşmalarını amaçlıyoruz. Bizim için önemli olan, her kadının haklarını bilmesi, kendini güvende hissetmesi ve eşit fırsatlara sahip olmasıdır. Menteşe Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularında eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi - Son Dakika

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