Mera Komisyonu Toplandı

İl Mera Komisyon toplantısı Vali Yardımcısı Ali Uysal başkanlığında gerçekleştirildi.

Zafer Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri de katıldı. Toplantıda il genelini ilgilendiren 11 önemli başlık ele alınarak karara bağlandı. Alınan kararların, meraların etkin ve sürdürülebilir kullanımı açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor. İl Mera Komisyonu çalışmalarıyla, hem hayvancılık sektörüne hem de çevresel dengeye katkı sunacak uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor. - AFYONKARAHİSAR