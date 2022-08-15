Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Sevindik ve Sümer Mahallelerine Müjde - Son Dakika
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Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Sevindik ve Sümer Mahallelerine Müjde

15.08.2022 10:36
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Sevindik ve Sümer Mahallelerine Müjde

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik ve Sümer Mahalleleri'nde dev üstyapı çalışmalarına başlıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına iki mahallemizdeki üstyapı çalışmalarına başlıyoruz. İlçemizin birbirinden güzel bu iki mahallesi, üstyapı çalışmalarından sonra çok daha güzel olacak” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik ve Sümer Mahalleleri'nde dev üstyapı çalışmalarına başlıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına iki mahallemizdeki üstyapı çalışmalarına başlıyoruz. İlçemizin birbirinden güzel bu iki mahallesi, üstyapı çalışmalarından sonra çok daha güzel olacak" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sevindik ve Sümer Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların uzun zamandır beklediği üstyapı çalışması başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi'ndeki çalışmalara on gün içinde, Sümer Mahallesi'ndeki çalışmalara ise 29 Ağustos'ta yapılacak ihalenin ardından başlayacak.

"ON GÜN İÇİNDE SAHADAYIZ"

Yapılacak çalışmalar sonucunda öncelikle iki mahallenin olmak üzere Merkezefendi'nin çehresinin değişeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini dile getirdi. En kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı söyleyen Başkan Doğan, "Haftanın ilk gününe bir müjdeyle başlamak istiyorum. Sevindik ve Sümer mahallelerimizde yapacağımız dev üstyapı hamlesine başlıyoruz. Sevindik'te ihalemiz sonuçlandı. On gün içinde sahadayız. Sümer mahallesi için de ihale tarihimiz 29 Ağustos. Bir ay içerisinde bu mahallemizde de çalışmalara başlamış olacağız. İlçemizin birbirinden güzel bu iki mahallesi, üstyapı çalışmalarından sonra çok daha güzel olacak. Şimdiden tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: ANKA

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Sevindik ve Sümer Mahallelerine Müjde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'dan Sevindik ve Sümer Mahallelerine Müjde - Son Dakika
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