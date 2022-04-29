Merkezefendi'de iyilik hareketi - Son Dakika
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Merkezefendi'de iyilik hareketi

29.04.2022 09:48
Merkezefendi'de iyilik hareketi

Merkezefendi Belediyesi tarafından 3 yıldır Ramazan ayına özel olarak uygulanan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketinde bugüne kadar 10 bin 26 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 3 yıldır Ramazan ayına özel olarak uygulanan 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketinde bugüne kadar 10 bin 26 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

Ramazan ayında 50 restoranın hizmet verdiği iyilik hareketi dahilinde hayırseverler 408 bin 240 Türk Lirası katkıda bulundu. İyilik hareketi çerçevesinde hayırseverler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırılırken, esnafa da destek sağlandı. İyilik hareketi arife günü sona erecek.

İyilik hareketinde hizmet veren işletmeci Zehra Nazlıer, "Merkezefendi Belediyesi'nin 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketini sosyal medyada görerek müracaat ettim. Daha önceki yıllardan takip ediyordum ama bu sene ilk defa katıldık. Bu anlamda çok mutluyuz. Pandemi süreci yaşayan biz küçük esnaf için inanılmaz derecede can suyu olduğunu arkadaşlarımızdan duyuyorduk. Bu yıl biz de katılınca, kendimiz de gördük ve anladık. Tabi her evde bir hikaye vardır. Bir gün bir evden bahsettiler. Tek gözlü bir ev, bir kadın, bir çocuk. Bu hikayeden çok etkilendik. Nasıl yardım edebiliriz düşüncesine kapıldık. Biz bu işe devam edeceğiz. Yardım edeceğiz. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a, ekibine ve hayırseverlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise "Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize bu yılki Ramazan ayında da hayırseverler aracılığı ile sıcak iftar yemeklerini evlerine ulaştırıyoruz. Bu Ramazan ayında bugüne kadar 10 bin 26 ihtiyaç sahibi hemşehrimize iftar yemeklerini ulaştırdık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. İyilik hareketimize katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de iyilik hareketi
Merkezefendi'de iyilik hareketi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merkezefendi'de iyilik hareketi - Son Dakika


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