Mersin'de '100 bin gülücük' projesi - Son Dakika
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Mersin'de '100 bin gülücük' projesi

21.04.2022 10:43
Mersin'de '100 bin gülücük' projesi

Mersin'de bir AVM tarafından sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında hayata geçirilen '100 bin gülücük' projesi çerçevesinde, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Mersin'de bir AVM tarafından sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında hayata geçirilen '100 bin gülücük' projesi çerçevesinde, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Sayapark Alış Veriş Merkezi tarafından Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında '100 bin gülücük' projesi hayata geçiriliyor. Kentteki dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen projede, ayrıca hayatlarında ilk kez deneyimleyecekleri faaliyetlerle yüzlerinde bir tebessüm oluşturulması amaçlanıyor.

Sosyo-ekonomik imkanı kısıtlı aileler ve çocukları için fırsat eşitliği sağlamayı da hedefleyen proje, 23 Nisan -17 Haziran tarihleri arasında devam edecek. '100 bin gülücük' projesi ile toplam 100 bin çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

Tüm çocuklar oynayabilsin, kitap okuyabilsin, oyun oynama ve eğitim hakkından yararlanabilsin diye Sayapark Alışveriş Merkezi'nde ayrıca bir de kitap ve oyuncak kumbarası kurulacak. Kullanılabilir durumdaki oyuncak ve kitaplar kargo ile ya da satın alınan alışveriş siteleri üzerinden AVM'ye gönderilebilecek. Ayrıca toplanan oyuncak ve kitaplar kampanya birimine bağlı görevli ekipler tarafından adreslerden teslim alınacak.

Kampanya için klip hazırlandı

Öte yandan, AVM tarafından projeye ilişkin bir klip hazırlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mersin'deki dezavantajlı çocukların görüntülerine yer verilen klipte, "'Bir çocuk gülerse gelecek güler' diye çıktık yola. Bu yıl 23 Nisan'da başlatacağımız sosyal sorumluluk projesi ile daha mutlu ve çok gülümseyen çocuklar görmeyi amaç edindik. Bir gülücük için değil 100 bin gülücük için buradayız" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de '100 bin gülücük' projesi - Son Dakika


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