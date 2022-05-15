Mersin'de 600 Noktada 'Kullanılmış Tekstil Kumbarası' Olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 600 Noktada 'Kullanılmış Tekstil Kumbarası' Olacak

15.05.2022 11:29
Mersin'de 600 Noktada 'Kullanılmış Tekstil Kumbarası' Olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan eski tip kıyafet kutularını yenileriyle değiştirirken, 300 farklı noktaya da yeni ‘Kullanılmış Tekstil Kumbarası’ yerleştiriyor. ‘Paylaşmak Kumaşımızda Var’ sloganı ile yola çıkan Büyükşehir, kapsamını genişlettiği bu proje ile yılda yaklaşık 10 bin aileye kullanılmamış, yaklaşık 6 bin aileye de yenilenmesi kolay tekstil ürünü ulaştırabilecek. Kullanılamayacak durumdaki kumaşlar ise geri dönüşüme gönderilecek. Geri dönüşümden elde edilen kazanç, yine Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için farklı projelerde kullanılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan eski tip kıyafet kutularını yenileriyle değiştirirken, 300 farklı noktaya da yeni 'Kullanılmış Tekstil Kumbarası' yerleştiriyor. 'Paylaşmak Kumaşımızda Var' sloganı ile yola çıkan Büyükşehir, kapsamını genişlettiği bu proje ile yılda yaklaşık 10 bin aileye kullanılmamış, yaklaşık 6 bin aileye de yenilenmesi kolay tekstil ürünü ulaştırabilecek. Kullanılamayacak durumdaki kumaşlar ise geri dönüşüme gönderilecek. Geri dönüşümden elde edilen kazanç, yine Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için farklı projelerde kullanılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan eski tip 300 kıyafet kutusunu yenilerken, yapımı tamamlanan 300 yeni 'Kullanılmış Tekstil Kumbarası'nı da kentin farklı noktalarına yerleştiriyor. 'Paylaşmak Kumaşımızda Var' sloganı ile yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, tekstil kumbarasına atılan kıyafetlerin kullanılabilir olanlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırırken, kullanılamayacak durumda olanların ise geri dönüşüme gönderilmesini sağlıyor.

300 YENİ KULLANILMIŞ TEKSTİL KUMBARASI

Mevcutta bulunan tekstil kutularını revize eden Mersin Büyükşehir ekipleri, 300 yeni tekstil kumbarasını da kentin farklı bölgelerine yerleştiriyor. Kumbaraların içine kullanılmış veya kullanılmamış giysi ve ayakkabılar atılabiliyor. Kumbaralardan belirli aralıklar toplanan giysilerden kullanılabilecek durumda olan ve olmayanlar ayrıştırılıyor. Kullanılamayacak durumda olanlar geri dönüşüme gönderilirken, kullanılabilecek olanlar ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kapsamını genişlettiği proje ile yılda yaklaşık 10 bin aileye kullanılmamış, yaklaşık 6 bin aileye de yenilenmesi kolay tekstil ürünü ulaştırabilecek. Geri dönüşümden elde edilen kazanç da yine Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için farklı projelerde kullanılacak.

"YAKLAŞIK 20 GÜN İÇİNDE TAMAMI YERLEŞMİŞ OLACAK"

Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emir Can Özgür, faaliyet alanlarından birinin de geri dönüştürülebilir tekstil ürünleri olduğunu belirterek, projenin detaylarından bahsetti. Kutuların yerleştirilmeye başlandığını belirten Özgür, "Yaklaşık 20 gün içinde tamamı yerleşmiş olacak. Bu noktada biz Mersinlilerden tüm tekstil geri dönüşümlerini bu kutularda değerlendirmelerini bekliyoruz" dedi.

"9-10 BİN AİLEYE KULLANILMAMIŞ GİYSİ TEDARİKİ SAĞLAYACAĞIZ"

Özgür, Kullanılmış Tekstil Kumbarası'na atılan kıyafetlerin nasıl değerlendirildiği yönündeki bilgileri de paylaşarak, "Burada elde ettiğimiz kazanımla biz şehrimizde 9-10 bin aileye kullanılmamış giysi tedariki sağlayacağız. Aynı zamanda yine buradan çıkan ve yenilenmesi kolay ürünleri ki; yaklaşık yılda 5-6 bin parça üründen bahsediyoruz; yine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Kullanılmayacak durumda olanlar ise çeşitli sektörlerde değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. Buradan elde edilen gelir belediyeye aktarılıyor. Sosyal Hizmetler Dairemiz ihtiyaç sahiplerini belirleyerek farklı alanlarda dağıtıyor" diye konuştu.

Mevcutta bulunan 300 kutuyu yenilediklerini, 300 tane de yeni kutu yapıldığını anlatan Özgür, "Biliyorsunuz şehrimizde yaklaşık 300 tane eski tip kutulardan vardı. Bunlar çok da aktif durumda değillerdi. Biz bunları yeniliyoruz. 300 tane daha yeni yapıyoruz. Şehrimizin 600 noktasına bu kutuları yerleştireceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibini Mersin Büyükşehir Karşıladı 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibini Mersin Büyükşehir Karşıladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Mersin'de 600 Noktada 'Kullanılmış Tekstil Kumbarası' Olacak - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:12 Güzelleşeyim derken başına gelmedik kaldı: Hem sağlığından oldu hem de görüntüsünden
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 600 Noktada 'Kullanılmış Tekstil Kumbarası' Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement