Mert Software & Electronics, Halil Çınarlı'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı - Son Dakika
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Mert Software & Electronics, Halil Çınarlı'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı

Mert Software & Electronics, Halil Çınarlı\'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı

Mert Software & Electronics, 2024 yılında yeni açılımlar için kadrolarını güçlendirmeyi hedefleyerek Halil Çınarlı'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadığını duyurdu. Çınarlı, 24 yıllık deneyimiyle satış, pazarlama, dijital dönüşüm projeleri ve endüstriyel otomasyon konularında uzmanlaşmış bir profesyoneldir.

29.04.2024 14:12
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Mert Software & Electronics, Halil Çınarlı'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadığını duyurdu.

2024 yılında yeni açılımlar için kadrolarını güçlendirmeyi, yönetsel kapasitesini arttırmayı hedeflerinin arasına alan Mert Software & Electronics, sektörde deneyimli ve başarılı bir profesyoneli daha kadrosuna katarak büyüme ve başarı hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım attı. Şirket, Halil Çınarlı'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadığını duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Halil Çınarlı, 24 yıllık kapsamlı iş deneyimi sürecinde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satış, pazarlama, uçtan uca dijital dönüşüm projeleri, makine öğrenimi, yapay zeka, MES/ MOM sistemleri ve Endüstriyel Otomasyon konularında uzmanlaşarak bir çok alanda hem ticari hem teknik görevler üstlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mert Software & Electronics, Halil Çınarlı'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mert Software & Electronics, Halil Çınarlı'yı trex markasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı - Son Dakika
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