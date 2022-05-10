Meslek lisesi öğrencilerinden engellilere ücretsiz saç bakımı - Son Dakika

Bünyan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10-16 Mayıs Türkiye Engelliler Haftası'nda Bünyan'daki engelli vatandaşlara hafta boyunca ücretsiz saç bakımı hizmeti vererek anlamlı bir projeye imza attı.

Ramazan ayında kuaföre gidemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kuaför ve bakım hizmeti veren Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle bu kez de engelliler için harekete geçti. Öğrenciler ve öğretmenler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası süresince Bünyan Belediyesi'nin desteğiyle engelliler için ücretsiz kuaför ve bakım hizmeti veriyor. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde okula gelemeyen engelli vatandaşlara Bünyan Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla evlerde hizmet veriliyor.

Bu tür projelerle ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların yüreğine dokunulduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bugün okulumuzda engelli vatandaşlarımız, evlatlarımız ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek desteklerimizi ilettik. Vatandaşlarımıza, evlatlarımıza ve hatta tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bu tür etkinlik ve projeler bizleri çok mutlu ediyor. Bu etkinliklerin ilçemizde; evlatlarımız ve öğretmenlerimizce yapılıyor olması ayrı bir gurur vesilesi. Bir vatandaşımızın yüreğine dokunmak dahi bizim için ayrı bir öneme sahip. Evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Başta kuaförlük hizmeti veren evlatlarımız olmak üzere, öğretmenlerimize ve Okul Müdürü'müz Özgür Karacabey'e teşekkür ediyor, bu ve bunun gibi anlamları projelerin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ve engellilere hizmet vererek hayatlarını güzelleştirip, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi adına hazırlanan proje ve etkinliklerin devam edeceğini belirten Okul Müdürü Özgür Karacabey, "Meslek Liseleri Memleket mesesi sloganıyla daha çok vatandaşımıza ulaşarak hayır projelerine devam edeceğiz. Ülkemizde bu projelerin artması için uğraş vereceğiz. Ramazan ayında 'Hamidiye Makasıyla Hayata Dokunuyor' sloganıyla düzenlediğimiz etkinlik ve proje ile ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın mutluluklarına ortak olduk. Hayatlarında ilk kez kuaföre gelen insanların sevincine şahitlik ettik. Buradan aldığımız ilhamla proje ve etkinliklerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bu kez de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde hem okulumuzda hem de Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun'un okulumuza sağladığı araç desteğiyle evlerde engellilerin kuaför hizmetlerini sağlayacağız. Destekleri için Bünyan Belediye Başkanı'mız Özkan Altun'a teşekkür ediyor, Ramazan ayında başlattığımız projeye gelen yoğun ilgi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen hizmetin 10 Haziran'a kadar devam edeceğini buradan belirtiyorum" dedi. - KAYSERİ