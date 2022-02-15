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Meteoroloji Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenliyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenliyor

15.02.2022 11:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla 'Fotoğraf Yarışması' gerçekleştirileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla 'Fotoğraf Yarışması' gerçekleştirileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü için fotoğraf yarışması duyurusu yaptı. 'Erken uyarı ve erken eylem, Afet riskinin azaltılması için hidrometeoroloji ve iklim bilgileri' teması üzerine düzenlenen fotoğraf yarışmasında konunun benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Kazanan fotoğrafın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün katılacağı sergi ve fuarlarda yer alacağı bildirilirken, ilk 3'e giren yarışmacılara para ödülü verilecek.

Yarışmacı fotoğrafların 4 Mart 2022'ye kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na gönderilecek fotoğraflar hakkında şartname Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dünya Meteoroloji Günü, 23 Mart, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meteoroloji Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenliyor - Son Dakika
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