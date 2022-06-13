Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı

13.06.2022 23:51

Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metronun kapısında arıza yaşanınca vatandaşlar kapısı açık halde seyahat etti. Bir durak boyunca bu şekilde seyahat eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, arızayı gideremeyince vatandaşlar metrodan indirilerek başka bir metroya aktarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Yenikapı- Hacıosman seferini yapan bir metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi.

VAGONUN KAPISI KAPANMADI

Vatandaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.

ARIZA GİDERİLEMEDİ

Kapı açık halde seyahat eden iki vatandaş, kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi.

Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk kamerada

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı. Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
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Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
Kaynak: İHA

Hacıosman, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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