Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Yenikapı- Hacıosman seferini yapan bir metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi.

VAGONUN KAPISI KAPANMADI

Vatandaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.

ARIZA GİDERİLEMEDİ

Kapı açık halde seyahat eden iki vatandaş, kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı. Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.