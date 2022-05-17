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Mezitli Belediyesi 19 Mayıs'ı Meşaleli Yürüyüşle Kutlayacak - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi 19 Mayıs'ı Meşaleli Yürüyüşle Kutlayacak

17.05.2022 14:47
Mezitli Belediyesi 19 Mayıs'ı Meşaleli Yürüyüşle Kutlayacak

Mezitli Belediyesi, geleneksel hale gelen meşaleli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasını bu yıl da yapacak. Meşale ve ışık şovlarının yanı sıra Türkiye’nin en uzun Atatürk ve Türk bayrağının da açılacağı ve Demokrasi Meydanında sona erecek olan yürüyüşün ardından sevilen müzik grubu Kibrit Kutusu da vereceği konserle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Mezitli Belediyesi, geleneksel hale gelen meşaleli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasını bu yıl da yapacak. Meşale ve ışık şovlarının yanı sıra Türkiye'nin en uzun Atatürk ve Türk bayrağının da açılacağı ve Demokrasi Meydanında sona erecek olan yürüyüşün ardından sevilen müzik grubu Kibrit Kutusu da vereceği konserle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Mezitli'de bayramı her zaman olduğu gibi büyük coşkuyla kutlayacaklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Pandemi nedeniyle halkımızla büyük coşkulu törenlerle yürüyüşlerle kutlayamadığımız bayramlarımızda yine el ele omuz omuza olacağız. Gerçekleştireceğimiz meşaleli yürüyüş ve konser ile bayram sevincimizi halkımıza yaşatacağız. halkımız balkon ve pencerelerinden  19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı birlikte kutlayacağız" dedi.

Gençliğin, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'e sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şunları söyledi:

"Atatürk sevgisini ve ona olan özlemimizi hep bir ağızdan daha coşkulu haykıracağız. 103 yıl önce Mustafa Kemal kuruluş ve kurtuluş mücadelesini başlatıyordu: Bizler Sosyal Demokratlar olarak, halk olarak, onun izinden gidiyoruz. Türkiye'yi karanlık emellerine kimse alet edemeyecek. Cumhuriyet ve Atatürk Devrimlerine her türlü ortamda sahip çıkacağız, gençlerimizde dimdik duracaklardır. Atatürk'e verdikleri söz lafta kalmayacak, gençlerimiz Türkiye'ye sahip çıkacaklardır. Tüm halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi 19 Mayıs'ı Meşaleli Yürüyüşle Kutlayacak - Son Dakika


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