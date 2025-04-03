MH370 Uçağının Arama Çalışmaları Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

MH370 Uçağının Arama Çalışmaları Askıya Alındı

MH370 Uçağının Arama Çalışmaları Askıya Alındı

MH370 sefer sayılı uçağın enkaz arama çalışmaları, mevsimsel şartlar nedeniyle durduruldu.

03.04.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için başlatılan arama çalışmaları askıya alındı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te havalanan ve kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için şubat ayında Hint Okyanusu'nda yeniden başlatılan arama çalışmaları askıya alındı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, "Operasyon şimdilik durduruldu, bu yılın sonunda aramaya devam edecekler. Şu anda mevsimsel şartlar uygun değil" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları şubatta başlamıştı

Malezya hükümeti, geçtiğimiz aralık ayında uçağın enkazının bulunması için yeniden ABD merkezli deniz arama şirketi Ocean Infinity ile anlaşma yapmıştı. Şirket 2018'de başarısızlıkla sonuçlanan arama çalışmasının ardından bu kez "uzmanların son veri analizlerine dayanarak" belirlenen 5 bin 800 kilometrekarelik yeni bir alanda tarama yapacağını belirtmiş ve 25 Şubat'ta çalışmalara başlamıştı. Avustralya öncülüğünde 2014-2017 yılları arasında yürütülen arama çalışmalarında Hint Okyanusu'nda 46 bin 300 kilometrekarelik alan taranmış ancak sadece uçağa ait birkaç enkaz parçası bulanabilmişti.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan Boeing 777 tipi MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken kaybolmuştu. Malezyalı yetkililer, uçağın kasıtlı olarak rotasından çıkarılmış olabileceğini belirtmişti. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 26 ülke yer alırken, ilk aşamada hiçbir ize ulaşılamamıştı. Haftalar sonra Malezya hükümeti, MH370'in yakıtı bitene kadar uçtuğunu ve yolculuğunun Pekin'den binlerce kilometre uzakta Güney Hint Okyanusu'nun derinliklerinde sona erdiğini açıklamıştı. Uçağa ait olduğuna inanılan enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara vurmuştu. Uçaktaki yolcuların yakınları Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu da dahil olmak üzere birçok şirketten tazminat talep etmişti. Malezya hükümeti, 2018 yılında Hint Okyanusu'nun güneyinde arama yapması için Ocean Infinity ile anlaşmış, uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı teklif etmiş ancak başlatılan arama çalışması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Uçakta 150 vatandaşı bulunan Malezya, Avustralya ve Çin tarafından Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara ilişkin verilere dayanarak Güney Hint Okyanusu'nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama yapılmıştı.

Olay, dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Malezya Havayolları, Havacılık, Malezya, Güncel, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel MH370 Uçağının Arama Çalışmaları Askıya Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
20:28 Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
20:16 Mourinho’dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır Mourinho'dan psikolojik üstünlük sorusuna bomba yanıt: Her zaman lider olan takımdadır
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
20:07 Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi Paraya para demiyorlar: Kripto para zenginleri milyarderler listesine girdi
19:56 Myanmar’a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı Myanmar'a yardıma giden Türk ekip, 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 15:12:17. #7.12#
SON DAKİKA: MH370 Uçağının Arama Çalışmaları Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement