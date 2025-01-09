MHP Çankaya'dan Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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MHP Çankaya'dan Sıcak Çorba İkramı

MHP Çankaya\'dan Sıcak Çorba İkramı

MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, öğrencilere çorba ikram ederek birlik ve dayanışmayı pekiştiriyor.

09.01.2025 15:00
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MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, öğrenci ve vatandaşların yoğun bulunduğu bölgede çorba ikram ediyor.

MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, gelenekselleşen çorba ikramını bu yıl da sürdürdü. Beşevler Metro İstasyonu çıkışında haftalardır sabahın erken saatlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara çorba ikram ediliyor. Özellikle öğrenciler ve çevre sakinleri, sıcacık çorbalarını alarak güne keyifle başlıyor.

İlçe Başkanı Serkan Damar, "Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya gelerek içimizi ısıtıyoruz. Bu etkinlik, birlik ve dayanışmamızın en güzel örneklerinden biri. Umuyorum ki bu vesileyle bir nebze de olsa yüzlerde tebessüm oluşturabiliriz. Birliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtan bu ikram, Beşevler Metro İstasyonu çevresinde büyük takdir topluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP Çankaya'dan Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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