MHP'li başkan mezarlıklarda temizlik yaptı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'li Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Her fırsatta belediye işçileriyle birlikte çalışmalara katılan başkan Nevzat Yıldız, işçilerle birlikte Kağızman'ın gelişmesi, daha güzel görünmesi ve yaşanılabilir olması adına işçi gibi çalışıyor.

Başkan Yıldız, son olarak ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışması da mezarlıkların içerisinde bulunan yabani otlar temizlendi, çevre düzenlemesi yapıldı. Çalışmalarda bizzat yer alan Başkan Yıldız, Kağızmanlıların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Başkan Nevzat Yıldız, bazen eline kazma alarak içme suyu şebekesinde kazım işlerine katılıyor, bazen caddeleri bizzat kendisi işçilerle birlikte temizliyor, bazen de makamda vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Nevzat Yıldız, "Personelimiz, yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini bu yılda yaptı. Vatandaşlarımız ahrete intikal eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçedeki mezarlıklarda geniş çaplı temizlik çalışması yaptık" dedi.

Kağızman'da yaptığı çalışmalarla herkes tarafından sevilen Başkan Nevzat Yıldız, Kağızmanlıların emrinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Kağızman'da bulunan mezarlıklar tamamen temizlenerek, çevre düzenlemeleri yeniden yapıldı. - KARS