Milli Futbolcu Ahmet Çalık Mamak'ta anıldı - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Futbolcu Ahmet Çalık, Mamak'ta anıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık, Mamak'ta anıldı. Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün Ahmet Kabaklı İlk ve Ortaokulu'nda organize ettiği etkinlikte, ilçe genelinde bulunan okullardaki öğrencilere Ahmet Çalık adına çikolata dağıtıldı. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yöneticileri ve sporcularının katıldığı anma etkinliğinde, öğrenciler hem karneleri aldılar hem de Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ı andılar.

Örnek bir sporcuydu

Kişiliği ve sporculuğuyla Ahmet Çalık'ın örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Bizler ilçemizde böyle değerli sporcularımızın yetişmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye ve çocuklarımıza inşa ettiğimiz tesislerle daha iyi imkanlar sunma gayreti içerisindeyiz. Ebediyete uğurladığımız değerli futbolcumuza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA