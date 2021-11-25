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Milli Mücadele seminerleri başladı - Son Dakika

Milli Mücadele seminerleri başladı

25.11.2021 17:30
Milli Mücadele seminerleri başladı

Afyonkarahisar'da öğrencilere yönelik "vatan" konulu Milli Mücadele seminerleri düzenlenmeye başladı.

Afyonkarahisar'da öğrencilere yönelik "vatan" konulu Milli Mücadele seminerleri düzenlenmeye başladı.

Afyonkarahisar'da rehber Habib Akalın tarafından öğrencilere seminerler verilmeye başlandı. Seminerde öğrenciler Kocatepe ve Dumlupınar Şehitliklerini ziyaret ederek destansı olaylarla ilgili bilgi edindi. Şehitlerin hikayelerini dinleyen öğrenciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Ücretsiz olarak okullarda öğrencilere seminer verdiğini belirten rehber Akalın, tarihi öğrencilere anlatmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Milli Mücadele seminerleri başladı
Milli Mücadele seminerleri başladı
Milli Mücadele seminerleri başladı
Milli Mücadele seminerleri başladı
Milli Mücadele seminerleri başladı

Dumlupınar, Karahisar, Vatan, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli Mücadele seminerleri başladı - Son Dakika


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