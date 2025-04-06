Minibüs kazasında 1 ölü, 2 yaralı

Minibüs takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 1 kadın yolcu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bafra-Kolay yolu Yağmurca mevkisinde meydana geldi . Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 57 DN 686 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere yoldan çıkarak takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan Muradiye Cengizolay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü H.C. ve yolcu K.K.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yol güvenliği alınarak, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.