Minik öğrenciler asma yaprağı topladı - Son Dakika
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Yerel

Minik öğrenciler asma yaprağı topladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu anasınıfı öğrencileri, yöresel ürün olan asma yaprağı topladı. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte üzüm bağlarını inceleyerek, sarmalık yaprak topladı. Yaprağın toplanmasını ve değerlendirilmesini öğrenen öğrenciler, yöresel ürünleri de yakından tanıma fırsatı buldu. Bu uygulama ile çocuklarda tarım ve yerel ürünlere dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

16.05.2024 21:30
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Minik öğrenciler asma yaprağı topladı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu anasınıfı öğrencileri, yöresel ürün olan asma yaprağı topladı.

Minik öğrenciler, öğretmenleri Gülten Karaman ve Yasemin Aşık ile birlikte Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Alaşehir Yeşilyurt Bağcılık Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen üzüm bağlarını yerinde inceleyerek, sarmalık yaprak topladı. Gönüllü tarım öğretmenleri Ziraat Yüksek Mühendisi Yasemin Aşık, asmalardan yaprak toplamadan önce öğrencilere hangi yaprakların alınacağını ve üzümlerin beslenebilmesi için dalların zarar görmemesi gerektiğini anlattı. Öğrenciler ilk kez topladıkları yaprakları sarma yapacaklarını belirtirken, yöresel ürünleri de yakından tanıma fırsatı buldu. Ana sınıfı öğretmeni Gülten Kahraman, "En iyi öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Bunun için de Bağcılık Araştırma Merkezi'ne ziyarete geldik. Burada çocuklarımızla ilçemizin yöresel ürünü olan asma yapraklarını topladık. Yaprağın toplanmasını, değerlendirilmesini öğrendik. Yaprağın insan vücuduna olan yararlarını öğrendik. Çocuklarla beraber yaprak toplayarak bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Gönüllü Tarım Öğretmeni Ziraat Yüksek Mühendisi Yasemin Aşık ise "Ben anasınıfı öğrencilerine gönüllü olarak tarım dersi veriyorum. Bugün çocuklarımızı araziye getirdik ve araziyi görsünler, dokunsunlar, yaşansınlar istedik. Üzümün diyarında üzümlerle iç içe olsunlar diye böyle bir uygulama yaptık. Öğrencilerimizin yaprak nasıl toplanır, sofralarımızda yediğimiz sarmanın nereden, nasıl geldiğini küçük yaşta öğrenmeleri onların hiç unutmayacakları bilgi ve kazanımlar olacaktır" diye konuştu.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Alaşehir Yeşilyurt Bağcılık Araştırma Merkezi Sorumlu Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Aşık, "Manisa'da yaprak toplama zamanı geldi. Özellikle yaprak toplama da ilaçlama ve hasat süresi içinde yer alıyor. O zamanı mutlaka iyi ayarlamamız gerekir. Bugün Mustafa Beşikçioğlu anasınıfı öğrencilerini misafir ettik. Amacımız yaprak toplamada bir farkındalık oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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