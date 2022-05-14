Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı

14.05.2022 12:36
Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı

Bayburt'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bölge Trafik Müdürlüğü'nü ziyaret ederek trafik polislerinin haftasını kutladı.

Bayburt'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bölge Trafik Müdürlüğü'nü ziyaret ederek trafik polislerinin haftasını kutladı.

Bayburt İl Müftülüğü Gençosman 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda okuyan minik öğrenciler Trafik Haftası dolayısıyla Bayburt Bölge Trafik Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler. Bayburt Bölge Trafik Müdürlüğü'nü ziyaret eden minik öğrencilere Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerince trafik kuralları, trafik işaretlerinin faydaları ve yayaların trafikteki sorunlulukları hakkında eğitim verildi. Trafik ekiplerince yapılan bilgilendirmede öğrencilere ailelerini araç kullanırken uyarılarda bulunmalarını söyleyerek, "5 adımda güvenli trafik için; Yaya yolunda ilerleyelim, görünür olalım, trafik ışıklarını takip edelim, yaya geçidini kullanalım, cep telefonuna değil yola odaklanalım." denildi.

Ziyaretten memnun kalan emniyet personeli, öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edip boyama kitabı hediye ettiler. - BAYBURT

Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı
Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı
Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı
Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı

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Trafik Haftası, Bayburt, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrenciler Trafik Haftası'nı kutladı - Son Dakika


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