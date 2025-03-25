Minik Öğrencilerden Ramazan Dayanışması

Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin minik öğrencileri paylaşma ve dayanışma ayı Ramazan'da evlerinden getirdikleri erzakla ihtiyaç sahipleri için bereket kolisi hazırladı.

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Ramazan ayında minik öğrencilerin katkılarıyla anlamlı bir dayanışma örneği gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi'nin ilçede hizmet veren Teomanpaşa, Özgürlük, Ahatlı, Erenköy, Sakarya ve Varsak şubelerinin öğrencileri evlerinden getirdikleri gıda malzemeleriyle ihtiyaç sahipleri için bereket kolisi hazırladı.

Kalplerin iyilikte birleştiği minik eller, evlerinden getirdikleri makarna, mercimek, çay, un gibi temel gıda ürünlerini tek tek kolilere yerleştirdiler. Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nin 6 şubesinde Ramazan'ın paylaşma ruhuna uygun şekilde yapılan bu etkinlikte, çocuklara sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışma gibi değerlerin aşılanması hedeflendi.

Minik ellerin hazırladığı bereket kolileri, Ramazan ayında ihtiyacı sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. - ANTALYA