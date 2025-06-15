Minik Ömer Arda\'nın Horozla Kovalamacası

Küçük çocuğun horozla imtihanı: Horoz kovaladı minik Ömer Arda kaçtı

BAYBURT - Erzincan'ın Tercan ilçesinden Bayburt'un Çakırbağ köyüne tatile gelen Ömer Arda'nın horozla yaşadığı kovalamaca anları, cep telefonu kameralarına yansıdı. İzleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturan görüntülerde horoz kovaladı, minik Ömer Arda kaçtı.

Eniştesinin köyünde tatilini geçiren Ömer Arda, bahçede gezen bir horozu fark etti. Çocukça bir merakla, horoza doğru uzaktan tekme savurarak onu korkutmaya çalışan Ömer Arda, ardından eline aldığı bir sopa ile horozu izlemeye devam etti. Ancak horoz, minik çocuğun bu hareketine tepkisiz kalmadı. Bir anda Ömer Arda'nın üzerine doğru hamle yapan horoz, beklenmedik ve bir o kadar da güldüren bir kovalamacayı başlattı.

Horozun peşine düşmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan minik Ömer Arda, elindeki sopayı fırlattı, bağırarak kaçmaya başladı. Ömer Arda'nın horoza tekme savurması, çubukla horozu izlemesi ve ardından horozun saldırısıyla çubuğu fırlatıp panikle uzaklaşması, amcası tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Amca ise balkondan Ömer Arda'ya "Korkma, korkma" diyerek, telkinde bulundu.