Minik Ömer, her market alışverişinde sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika
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Minik Ömer, her market alışverişinde sokak hayvanlarını unutmuyor

08.03.2022 16:10
Minik Ömer, her market alışverişinde sokak hayvanlarını unutmuyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki minik Ömer Hamza, annesiyle birlikte gittiği market alışverişinde mahallesinde bulunan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki minik Ömer Hamza, annesiyle birlikte gittiği market alışverişinde mahallesinde bulunan sokak hayvanlarını unutmuyor.

Orta Yılmazlar Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Ömer Hamza Kesici, annesiyle birlikte her yaptığı market alışverişi sonrası sokak hayvanlarını unutmayarak onlara besleme gerçekleştiriyor. Yürümeye başladığı günden itibaren annesiyle dışarı çıktığında marketlerden mama alan minik Ömer Hamza'nın bu hareketi ise çevredekilerin de dikkatini çekiyor.

Oğlunun her market alışverişi sonrası sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmediğini söyleyen anne Semanur Kesici, "Çocuğumla ne zaman alışverişe çıksam mama almamı söyleyerek sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyor. İlk yürümeye başladığı zamanlarda sokak hayvanlarını sevmeye ve onlara karşı duyarlı oldu. Bugün de market alışverişi sonrası mahallemizin sokak köpeği olan Oscar'ı çocuğum besledi. Çocuğu olan ailelerimiz, Ömer Hamza gibi küçüklükten hayvan sevgisini evlatlarına öğretmeli" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik Ömer, her market alışverişinde sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika


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