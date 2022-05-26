Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

26.05.2022 16:12
Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük Halime Hatun Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bozüyük Halime Hatun Anaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Bozüyük'te Yeni Mahalle'de eğitim veren Halime Hatun Anaokulu Meraklı Bilginler ve Renkli Düşler sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden minikler Başkan Bakkalcıoğlu'na kendi yaptıkları resimler ile yörük poşusu hediye ettiler. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu onlarla sohbet ederek kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Neşe içerisinde yapılan sohbetin ardından Başkan Bakkalcıoğlu minik öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti ve "Sevgili çocuklarım ziyaretiniz ile belediyemizi renklendirdiniz, bize neşe ve enerji verdiniz. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksilmesin" diyerek uğurladı. - BİLECİK

Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

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Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Halime Hatun, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miniklerden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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